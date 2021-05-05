Горняк22: Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае снизилась на 4,8%
В Алтайском крае на 4,8% снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано 16,7 тысяч случаев респираторных инфекций.
Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, большую часть заболевших составляют дети до 14 лет. Лабораторные исследования вирусов гриппа не выявили.
Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив.