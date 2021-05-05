Горняк22: На майских праздниках изменен график работы мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

В Барнауле на майских праздниках не работает мобильный пункт вакцинации в поселке Южном. С 4 мая принимает желающих поставить прививку от коронавируса комплекс у торгово-развлекательного центра «Пионер».

Мобильный ФАП возле ТРЦ «Весна» открыт все праздничные дни с 10 до 16 часов. Пункт на площади Сахарова работает с 1 по 3 и с 8 по 10 мая в эти же часы.

При себе необходимо иметь паспорт и полис. Прививка – бесплатная.

Одно из важных условий: не должно быть ни температуры, ни каких-то соматических признаков болезни. При этом если вы недавно переболели коронавирусом или в крови высокие титры антител к этой инфекции, также стоит воздержаться от иммунизации.

Можно поставить прививки в поликлиниках. В том числе записаться на иммунизацию предлагают через сайт госуслуг. Медицинские организации Алтайского края с 4 по 7 мая работают в обычном режиме.

Фото предоставлено министерством здравоохранения Алтайского края

Барнаул

Алтайская правда