Горняк22: Ученые нашли связь между группой крови и опасными заболеваниями

Шведские ученые провели исследование, в ходе которого пытались выяснить существует ли предрасположенность у людей с той или иной группой крови к определенным заболеваниям.

Специалисты изучили медицинские карты пяти млн больных. В результате они обнаружили 49 заболеваний, которые чаще появляются у людей с одной и той же группой крови.

Так, у людей со второй группой чаще бывают тромбозы. С первой больше всего страдают от нарушений свертываемости. Беременные женщины с первой группой и положительным резус-фактором чаще заболевают гипертонией.

Выяснилось, что у пациентов с третьей группой крови реже всего образуются камни в почках, сообщают РИА Новости.

Алтайская правда