Горняк22: Ученые нашли связь между группой крови и опасными заболеваниями
Шведские ученые провели исследование, в ходе которого пытались выяснить существует ли предрасположенность у людей с той или иной группой крови к определенным заболеваниям.
Специалисты изучили медицинские карты пяти млн больных. В результате они обнаружили 49 заболеваний, которые чаще появляются у людей с одной и той же группой крови.
Так, у людей со второй группой чаще бывают тромбозы. С первой больше всего страдают от нарушений свертываемости. Беременные женщины с первой группой и положительным резус-фактором чаще заболевают гипертонией.
Выяснилось, что у пациентов с третьей группой крови реже всего образуются камни в почках, сообщают РИА Новости.