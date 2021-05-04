Горняк22: В Алтайском крае открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото Олег БОГДАНОВ

В селе Шумилиха Ребрихинского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.

– Нашему селу в следующем году исполняется сто лет. ФАП – это отличный подарок к празднику, – говорит 79-летняя Людмила Зубкова.

В Шумилихе она живет с 21 года. Долгое время у медучреждения не было собственного здания. На прием Людмила Зубкова ходила в колхозную контору, на почту, в детский сад. Местная жительница продолжает:

– Когда в прошлом году начали строить новое помещение, мы с соседкой ежедневно ходили на экскурсию. Дом вырос у нас на глазах за считаные месяцы. Особенно душу греет, если из трубы в сильные морозы идет дымок. Значит, в здании тепло. Жизнь продолжается.

По словам Людмилы Александровны, раньше для сдачи крови приходилось ездить в райцентр. Путь неблизкий – 30 километров. Да и проходящий автобус курсирует всего три раза в неделю. С появлением ФАПа местные жители довольны оказанием медицинских услуг. Рады и тому, что лекарства теперь привозят по заказу.

Ежедневно прием ведет фельдшер Елена Желудкова. Дети и взрослые уважают ее за добросовестное отношение к работе и внимание к каждому пациенту.

– В нашем селе 450 человек, 70 из них – дети. В день принимаю от 5 до 25 человек, провожу процедуры. Бывает, что в выходные нужно выйти, съездить на вызов. Я люблю свою работу и рада помочь в любое время, – рассказывает Елена Желудкова.

Она родом из Тюменцевского района. В 2004 году окончила Каменское медицинское училище. Затем вышла замуж и приехала с супругом в Шумилиху. На протяжении 15 лет заведует фельдшерско-акушерским пунктом.

Всего в районе 16 ФАПов. Два из них – в Шумилихе и Паново – открыли в прошлом году. В нынешнем новое здание появится в поселке Молодёжном, где проживает 300 человек. В планах сделать аналогичное помещение в Усть-Мосихе и провести капитальный ремонт в Клочках.

– Как и в других районах, нам не хватает фельдшеров. Несколько ФАПов в данный момент по совместительству обслуживают медработники из других населенных пунктов, – отметила заместитель главврача по организационно-методической работе Ребрихинской ЦРБ Виктория Суспицына.

Кстати

Всего в 2020 году в крае построено 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Потрачено почти 126 млн рублей. В 2021-м планируют возвести еще 17 ФАПов.

Ребрихинский район

Алтайская правда