Горняк22: 239 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

За минувшую неделю 239 жителей края пострадали от присасывания клещей. А с 5 апреля – с начала сезона активности клещей — в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание обратилось более 419 человек, из них 183 ребенка. В Барнауле уже пострадал 90 человек, в том числе 28 детей.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, зарегистрировано 3 случая подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом у взрослых барнаульцев. Случаев заболевания энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших, в 2,6% обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем гражданам, к которым присосались зараженные клещи, введен иммуноглобулин. Заболевших среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется в мае. И риск пострадать от их присасывания сохранится в течение всего теплого времени года.

Алтайская правда