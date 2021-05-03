Горняк22: Голикова объяснила, зачем вакцинированным россиянам сдавать ПЦР-тесты

С 1 мая все возвращающиеся из-за границы россияне, даже вакцинированные от коронавируса, обязаны сдавать двойной ПЦР-тест. Вице-премьер объяснила, почему прошедшие вакцинацию не освобождаются от сдачи тестов.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, еще не накоплено необходимого объема информации о коронавирусе, чтобы с уверенностью утверждать, что вакцинированный человек не опасен, отмечают РИА Новости.

«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан», — сказала Голикова.

Согласно новым правилам, которые начали действовать с 1 мая, все приезжающие из-за границы обязаны пройти двойное ПЦР-тестирование на COVID-19. Анализы необходимо сдавать независимо от того, вакцинировался человек или нет.

Алтайская правда