Горняк22: 78 заражений, 6 смертей: эпидемия в Алтайском крае продолжается

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Шестеро пациентов умерли, 127 – выздоровели.

На 1 мая в госпиталях 818 человек лечатся от коронавируса, 198 – от похожей на него пневмонии. Еще 117 пациентов долечивают пневмонию дома, также амбулаторно наблюдаются четверо «бессимптомников». Количество тяжелобольных составляет 210 человек, на ИВЛ находятся 80.

В регионе развернуто 1 606 коек, все подключены к кислороду, ИВЛ оснащены 284, в резерве – 590.

Из общего числа заражений коронавирусом 13 007 случаев – у больных внебольничной пневмонией, 28 858 – у заболевших ОРВИ, в 7876 случаях – бессимптомное течение. Всего в крае заразилось 49 741 человек, в том числе, 3 412 детей. Выздоровело 44 660 (+ 127) человек, умерло 2 973 (+ 6), все взрослые.

На утро 01 апреля вакцинируется 192 809 (+ 3 632) человек, в том числе: 72 852 человека получили первую прививку; 119 957 человек полностью привиты (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда