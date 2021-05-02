Горняк22: Алтайский краевой Минздрав возобновил очный прием граждан

Министерство здравоохранения Алтайского края с 1 мая возобновило личный прием граждан в очном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Личный прием граждан министром Дмитрием Поповым проводится каждый четвертый четверг месяца в здании краевого правительства по предварительной записи. В мае приемный день – это 27 число.

В министерстве в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 13:48) прием ведет специалист сектора по работе с обращениями граждан. В случае необходимости в ходе приема в кабинет могут быть приглашены начальник сектора по работе с обращениями граждан, начальник отдела по работе с обращениями граждан и контролю качества, специалист отдела лекарственного обеспечения. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Для устных обращений работает телефон «Горячей линии» в круглосуточном режиме: 8–800–350–3525 и телефоны министерства: 62–77–66, 62–36–48 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:48).

Фото: Минздрав АК

Алтайская правда