ГОРНЯК22 02.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 10 человек с ковидом умерли в Алтайском крае за сутки

Горняк22
16 часов Ago

По данным оперштаба к 30 апреля, за последние сутки в Алтайском крае выявлено 75 новых заболевших коронавирусом. Выздоровел 91 пациент, умерло 10 человек (из них у пяти в качестве причины смерти был указан COVID-19).

В Барнауле такой диагноз за последние сутки получили 22 человека, в Бийске – 8, в Рубцовске – 7. В ряде других городов и районов – от одного до трех новых заболевших.

За всё время в регионе зарегистрировано 49,6 тыс. человек, подхвативших этот вирус. Справились с болезнью 44,5 тыс. пациентов.  Умерших насчитывается 2,9 тыс., включая ковидных больных, ушедших из жизни по другой причине.

Сегодня в госпиталях 881 пациент в коронавирусом. Еще 209 человек лежат с вирусной пневмонией, похожей на ковид. В тяжелом состоянии 220 человек, под ИВЛ – 86.

Трое бессимптомных вирусоносителей лечатся амбулаторно. 11 человек с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, на домашнем стационаре.

На коронавирус в регионе обследовано 1,4 млн человек. Было доставлено более 250 тыс. комплектов вакцины. Полностью привились от коронавируса 115,5 тыс. человек.

Алтайская правда

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