Горняк22: Пасха-2021. Как правильно выйти из поста и не переусердствовать во время застолья

Врачи дали советы, как правильно выйти из поста в Пасху и не переусердствовать во время застолья. Во время поста убираются мясные продукты и вообще вся пища животного происхождения. Это белки и незаменимые аминокислоты, жирная жареная пища, для которой нужны ферменты в достаточном количестве.

Со временем организм привыкает к этому и выработка ферментов для переваривания тяжелой пищи снижается. Это нормально, так и должно быть: нет потребности – нет выработки. Организм – штука очень умная.

Пасха – праздник большой и полюбившийся очень многим. Позволено все. Далеко не все могут себя ограничить, умерить аппетит и проанализировать, что хорошо, а что не очень. Кто-то просто об этом не думает, кто-то за компанию не может отказаться. А на столе у нас обязательно яйца, творог, белые сдобные куличи.

Яйца на Пасху идут в неограниченном количестве, а существуют определенные нормы потребления белков, жиров и углеводов. Есть также нормы потребности организма, о которых мало кто задумывается.

При этом нужно правильно выходить из поста. Как это сделать? Постепенно вводить «новые» продукты небольшими порциями. То есть в первый день, в саму Пасху, не злоупотребляем яйцами. Максимум одно-два в сутки.

Испокон веков считалось, что к празднику этому готовятся заранее и пекут все заранее. Соответственно, на саму Пасху вместо свежих булочек и куличиков по правилам мы должны получить слегка подсушенную выпечку. Ведь не зря же все это делать предлагается в четверг.

Вместо жареного мяса и тяжелых блюд лучше приготовить рыбу. К столу лучше садиться несколько раз, чем отпраздновать сразу и обильно. Кроме того, необходимо употреблять достаточное количество жидкости.

Алтайская правда