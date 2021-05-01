ГОРНЯК22 02.05.2021
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Горняк22: Врачи рассказали, сколько яиц и кулича можно съесть на Пасху

Горняк22
16 часов Ago

На Пасху принято ставить на праздничный стол яйца-крашенки, многочисленные куличи и, собственно говоря, одноименное блюдо пасха, изготовленное из творога. Также часто готовят пасхальные печенья, кексы и т.д. Врачи рассказали, сколько яиц и кулича можно съесть, чтобы не навредить своему здоровью.

Врачи-эксперты, опрешенные РИА-Новости, считают, что три яйца и 100 граммов кулича или творожной пасхи – это оптимально для организма, который постился в Великий пост. Можно съесть и больше, но только если отказаться от других калорийных блюд, например, сладостей, варенья и меда.

Врачи-диетологи уверены, что постный период не отражается негативно на организме, а наоборот, очищает его за счет клетчатки. В принципе, проблем с переходом на обычное питание не должно возникнуть, если быть адекватным по отношению к столу. Не нужно накидываться на все подряд, а лучше кушать маленькими порциями. Самое тяжелое — пасхи и яйца — лучше кушать утром и обед, а вечер доверить более легкой пище.

Также по рекомендации диетологов, в пасхальном куличе важно использовать творог высокой жирности – 5% или 9%. Используйте творог промышленного производства, свой собственный творог специалисты рекомендуют брать в выпечку только после термической обработки.

В яйцах и пасхе содержится много витаминов. Например, в яйце — витамин А, холин, биотин, кобальт, силен. В творожном куличе — А и D, а также кальций.

Врачи также рекомендуют, употреблять с осторожностью тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта или хронический панкреатит. Если нет противопоказаний, то ешьте с удовольствием, но знайте меру!

Алтайская правда

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