Горняк22: Алтайские медики, переболевшие коронавирусом, смогут пройти лечение в санаториях

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В Алтайском крае намерены реализовывать программу реабилитации медработников, переболевших коронавирусом. Планируется, что в ней будут задействованы 2400 врачей и других медиков.

С таким предложением выступила на заседании фракции «Единая Россия» заместитель руководителя Ирина Солнцева. Она рассказала, что программа будет распространяться на медработников, перенесших коронавирус, осложненный пневмонией. На реализацию проекта необходимо порядка 72 млн рублей из краевого бюджета.

Сейчас совместно с региональным Минздравом ведется разработка такой программы. Медики будут восстанавливать свое здоровье в санаторно-курортных организациях и реабилитационных центрах края.

Алтайская правда