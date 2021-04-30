Горняк22: «Медэк Старз»: высокоточное медоборудование для всех направлений медицины

Жизнь современного человека немыслима без техники. Любая сфера его деятельности — от бытовых задач до производственных процессов частично или полностью автоматизирована. Не является исключением и медицина. Сегодня для предоставления качественной и эффективной медицинской помощи уже недостаточно одной лишь квалификации врача. Здоровье, нередко и жизнь пациентов, во многом зависит от точности и надежности медоборудования.

Поиск дистрибьюторов медицинской техники — задача, требующая учета многих факторов. В расчет следует брать не только качество продукции, но и логистику, условия доставки. Не последнюю роль в этом вопросе играет и цена, ведь сложную высокоточную медтехнику трудно отнести к товарам средней ценовой категории.

Специалисты компании "Медэк Старз" учитывают все эти нюансы, предлагая наиболее выгодные условия сотрудничества для каждого клиента. Широкий ассортимент продукции от лучших мировых и отечественных производителей, максимально комфортные условия поставок, разумные цены и высокое качество обслуживания — вот что делает компанию "Медэк Старз" одним из лидеров рынка в сфере продажи медицинской техники и оборудования.

Все в одном месте

Основная трудность в процессе подбора и приобретения медицинского оборудования заключается в необходимости поиска и сравнения десятков предложений. Особенно, когда речь идет не о покупке какого-то конкретного прибора, а об оборудовании частного кабинета или целого медицинского центра.

С компанией "Медэк Старз" эта задача будет решена в кратчайшие сроки и при минимуме затрат. В каталоге продукции представлены медтехника и оборудование для всех отраслей медицины. С одинаковой легкостью здесь можно приобрести как скальпели или смотровые кресла, так и сложную высокоточную аппаратуру — УЗИ-сканеры, аппараты ИВЛ, компьютерные томографы и пр.

Ассортимент компании позволяет оборудовать многопрофильный медицинский центр “под ключ”. При этом сам процесс поиска и подбора техники будет максимально простым и доступен каждому. Вся продукция, представленная на сайте, систематизирована по категориям, соответствующим основным направлениям медицины:

хирургия;

акушерство и гинекология;

анестезиология и реанимация;

функциональная и УЗИ-диагностика;

гибкая эндоскопия;

отоларингология;

гистология;

офтальмология;

стоматология;

физиотерапия и реабилитация;

экстренная медицина и т.д.

Отдельными позициями выделена медицинская мебель — гинекологические кресла, кушетки, тумбы, хирургические столы и пр. Светильники, лабораторное оборудование, инструменты — зеркала, шпатели, зонды, щипцы, скальпели и пр.

Доставка по всей России

Компания "Медэк Старз" признана одним из ведущих дистрибьюторов медицинской техники в стране. Благодаря грамотной и продуманной логистике, сотрудничеству с лучшими транспортными компаниями России, заказы доставляются более чем в 400 городов. И в каждом случае заказчик может рассчитывать на оперативную и надежную доставку. Учитывая ценность грузов, все поставки застрахованы на случай непредвиденных ситуаций в пути.

В перечне услуг компании не только доставка медтехники, но и ее установка, введение в эксплуатацию, инструктаж персонала. Прямое сотрудничество с производителями позволяет "Медэк Старз" гарантировать не только высокое качество продукции, но и доступные цены, регулярные скидки и акции, возможность беспроцентной рассрочки при заказе от 1 млн. рублей.

На правах рекламы

Алтайская правда