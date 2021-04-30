Горняк22: Губернатор Виктор Томенко назвал главное достижение здравоохранения Алтайского края

В Алтайском крае комплексно подошли к модернизации детского здравоохранения. «Считаю достижением всей отрасли сохранившуюся тенденцию снижения младенческой смертности. Это результат многолетнего труда сотен специалистов медицинских организаций всех уровней», — заявил сегодня, 29 апреля, на сессии краевого Законодательного Собрания губернатор Виктор Томенко.

Завершили модернизацию 28 детских поликлиник – приобрели новое оборудование, провели ремонт. Таким образом, за последние три года отремонтированы все детские поликлиники края.

«В 2020 году в Министерстве здравоохранения РФ был согласован проект строительства хирургического корпуса центра охраны материнства и детства. Но, понимая значимость этого направления, мы начнём строительство уже в 2021 году за средства краевого бюджета», — подчеркнул глава региона.

Алтайская правда