ГОРНЯК22 30.04.2021
Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

Горняк22
8 часов Ago

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 79 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 72 пациента, умерло 6 человек, все —  от COVID-19.

Из вновь выявленных случаев инфицирования 26 зарегистрировано в Барнауле. 10 человек заболели в Бийске, 9 — в Рубцовске, 4 — в Родинском районе, 3 — в Камне-на-Оби. В остальных городах и районах края по 2 и менее заболевших.

По состоянию на 29 апреля на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом находятся 915 человек. Еще 219 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также лечатся в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 226, подключено к аппаратам ИВЛ – 83. Минздравом края развернуто 1 606 коек, в резерве — 472.

В общей сложности в Алтайский край поступило 250 587 комплектов вакцины против коронавируса. На утро 29 апреля прививается 186 170 (+ 4 336) человек. Из них 74 563 получили первую прививку, 111 607 — полностью привиты.

Алтайская правда

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