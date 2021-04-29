ГОРНЯК22 30.04.2021
Коронавирус

Горняк22: Минтранс предложил сделать отдельные коридоры в аэропортах для вакцинированных туристов

Горняк22
16 часов Ago

Минтранс обратился к российским аэропортам с просьбой проработать возможность создания специальных коридоров для вакцинированных от коронавируса туристов.

Первоначально с такой инициативой в МИД РФ обратилось посольство ОАЭ. Речь шла о коридоре для пассажиров, прилетающих из этого государства, сообщили «Известия».

Минтранс оценил инициатива создания специальных проходов для вакцинированных пассажиров. Это могло бы сократить продолжительность прохождения различных формальностей. 

Ведомство отправило свою просьбу в Росавиацию и Роспотребнадзор. Однако, как уже стало известно, Роспотребнадзор выступил против этой инициативы.

Алтайская правда

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