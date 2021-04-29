ГОРНЯК22 30.04.2021
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Горняк22: Признаки заболевания щитовидки, которые покажут, что пора записаться к эндокринологу

Горняк22
16 часов Ago

Щитовидная железа – один из важнейших органов в системе тела человека. Ее нарушения влекут за собой множество сопутствующих нарушений и сбоев важных систем организма. И невнимательное отношение к симптомам может нанести серьезный урон вашему здоровью, который исправить на определенном этапе уже практически невозможно. Поэтому нужно быть внимательным к состоянию житовидной железы и при первых же признаках нарушений ее работы обратиться к врачу. Найти эндокринолога в Москве поможет ресурс Napopravku.ru (https://napopravku.ru/moskva/doctors/endokrinolog/), где вы сможете записаться онлайн к понравившемуся специалисту.

Нарушения в работе щитовидки относятся к одним из самых широко распространенных болезней. При их выявлении нарушается обмен веществ в организме, а также происходит сбой далее во многих жизнеобеспечивающих системах. Для примера вот функции, которые выполняет щитовидная железа:

  • нормальное функционирование неравной системы;
  • рост и развитие основных органов и тканей организма;
  • регулирование психических процессов;
  • регулировка окислительно-восстановительных процессов;
  • контроль баланса белков, углеводов, жиров и минералов;
  • функционирование репродуктивной системы организма.

Так, нарушения работы данного органа вызывается сбоем уровня гормонов. Когда происходят отклонения от установленных норм, начинаются проблемы заболевания щитовидной железы.

Для правильной работы щитовидки человеку необходимо потребление достаточного количества йода. Именно он участвует в выработке тех гармонов, которые продуцируются в этом органе. Самыми распространенными заболеваниями считаются: гипотириоз и гипертиреоз. Определить, что у вас начались проблемы, связанные со щитовидной железой, можно по таким признакам:

  • вы быстро устаете, часто чувствуете слабость;
  • вы заметили у себя резкие колебания набора и снижения веса;
  • сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос;
  • нарушения памяти;
  • боль в мышцах, судороги;
  • проблемы с желудком;
  • повысился холестерин в крови.

Однако довольно велико количество больных, которые не ощущают на себе никаких симптомов расстройства. Поэтому, чтобы исключить вероятность заболеваний щитовидной железы, рекомендуется систематически проходить медосмотр и сдавать анализы. Только таким образом можно вовремя предотвратить усугубление болезни.

На правах рекламы

Алтайская правда

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