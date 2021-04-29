ГОРНЯК22 30.04.2021
Коронавирус

Горняк22: 8 умерших и 83 заболевших: на Алтае обновили коронавирусную статистику

Горняк22
16 часов Ago

Фото Олег БОГДАНОВ

Оперштаб Алтайского края 28 апреля обнародовал новые данные по коронавирусу в регионе. За сутки выявлено еще 83 заболевших. Излечились 71 пациент. Умерли восемь человек, причем в пяти случаях COVID-19 стал непосредственной причиной смерти.

Сейчас в ковидных госпиталях проходят лечение 918 инфицированных и 220 пациентов с вирусной пневмонией. Число тяжелобольных составляет 227 пациентов. При этом 83 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 49,5 тысячи человек. Выздоровели свыше 44,3 тысячи пациентов. Умерли 2 тыс. 951 инфицированных.

Прививки от коронавируса поставили 181 тыс. 834 жителей региона. Из них 106 тыс. 733 человека завершили цикл вакцинации (две прививки).

Алтайская правда

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