ГОРНЯК22 30.04.2021
Коронавирус

Горняк22: Инфекционист рассказал, как избежать третьей волны коронавируса в России

Горняк22
16 часов Ago

В мире продолжает расти заболеваемость коронавирусом. К счастью, в нашей стране пока все благополучно. Но Россия от повторного роста заболеваемости тоже не застрахована.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков, что опасность третьей волны коронавируса сохраняется. Избежать ее можно только благодаря вакцинации и соблюдению мер привычных правил профилактики заражения.

Так, каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19. То есть, болел оно или нет. В данном случае об этом говорит наличие антител. Если таковых нет, то лучше пройти вакцинацию от COVID-19.

«Но от путешествий и массовых мероприятий стоит воздержаться независимо от своего «COVID-статуса». Одно из самых неприятных свойств коронавируса – его непредсказуемость», — пояснил инфекционист.

Если человек переболел или прошел вакцинацию, то риски для его жизни и здоровья минимальны. Однако при повторном инфицировании он может временно распространять вирус.

Алтайская правда

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