Горняк22: Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла на 3,6%

В Алтайском крае на 3,6% выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Всего за неделю зарегистрировано 17,6 тыс. случаев ОРВИ.

Чаще всего болеют дети. При лабораторных исследованиях грипп не выявлен, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, помогающие снизить риск заболевания респираторными инфекциями. В частности — мыть руки, использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни.

При признаках заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью. Не стоит заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив.

Алтайская правда