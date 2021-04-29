Горняк22: Иван Лоор поддержал инициативу об условиях реабилитации для алтайских медиков

27 апреля депутат Государственной думы Иван Лоор встретился с коллективом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования г. Барнаула. Главный врач учреждения Владимир Пелеганчук продемонстрировал оборудование и возможности центра.

«После временного перепрофилирования центра под оказание медицинской помощи больным ковидом в конце 2020 года, мы вышли на плановый режим работы. За 1 квартал специалистами сделано около 1700 операций, мы ежедневно оперируем около 50–60 пациентов. Как и прежде, жители края составляют около половины от всего потока пациентов», — рассказал главный врач центра.

Владимир Пелеганчук обратился к Ивану Лоору с просьбой поддержать инициативу об обеспечении финансовой поддержки для реабилитации медработников, пострадавших в пандемию.

«Я говорю, прежде всего, о санаторно-курортном лечении, в котором нуждаются переболевшие медицинские работники. Нагрузка на медработников была и остается высокой, многие переболели, а кто-то оказывал помощь населению края ценой своей жизни», — подчеркнул он.

В свою очередь Иван Лоор отметил своевременность поднятого вопроса. «Через 2 месяца будет рассматриваться вопрос о бюджете. Я думаю, сегодня мы, кроме моральной поддержки медицинским работникам, должны, действительно, изыскать возможность оказать им помощь в виде организации бесплатной реабилитации. Кстати, наши санатории вполне могут предоставить качественные услуги в этом смысле. Таким образом, мы бы поддержали и пострадавших в период пандемии медицинских работников, и наши санатории», — отметил депутат Государственной Думы.

Алтайская правда