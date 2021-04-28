ГОРНЯК22 28.04.2021
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Горняк22: Как будут работать поликлиники в Алтайском крае в майские праздники

Горняк22
8 часов Ago

Медицинские учреждения Алтайского края продолжат принимать пациентов в майские праздники. Об этом «Алтайской правде» сообщили в региональном Минздраве.

«Медицинские организации будут работать в том же порядке, что и до объявления нерабочих дней (4, 5, 6 и 7 мая). Плановая медицинская помощь будет оказываться в обычном режиме как в поликлиниках, так и на стационарном этапе», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно. Таким образом, с 1 по 10 мая в стране будут выходные и нерабочие дни.

Алтайская правда

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