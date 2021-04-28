ГОРНЯК22 28.04.2021
Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае за сутки умерли 7 человек с коронавирусом, заболели 81

Горняк22
8 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтвердили еще 81 случай коронавирусной инфекции. Умерли семь инфицированных, непосредственно от COVID-19 скончались шесть из них. Также излечились 104 пациента. Такие данные 27 апреля обнародовал оперштаб региона.

В целом с начала пандемии общее число заболевших коронавирусом превысило 49,4 тысячи человек. Выздоровели порядка 44,3 тысяч пациентов. Умерли 2 тыс. 943 человек (в том числе от инфекции — 2047).

Сейчас лечатся в ковидных госпиталях 919 инфицированных и 224 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных достигло 226 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 80 человек.

Всего Алтайский край получил 250 тыс. 587 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. По данным на утро 27 апреля, прививаются 177 тыс. 567 жителей. Из этого числа 102 тыс. 695 человек завершили полностью вакцинацию.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Новостройки, гаражи, да дачи. Какую недвижимость жители Алтая покупали в прошлом году, и на что налегают сейчас

Алтапресс: Новостройки, гаражи, да дачи. Какую недвижимость жители Алтая покупали в прошлом году, и на что налегают сейчас

Горняк22
8 часов Ago
По данным Росреестра, в 2021-м темпы продаж новостроек после жаркого пандемийного года не спадают. Причем, люди чаще всего используют для этого ипотечные ресурсы....
Алтапресс: «Никто нам не покажет выход из тупика». Ученый Валерий Мищенко о том, почему жителям края нужно самим искать свое предназначение

Алтапресс: «Никто нам не покажет выход из тупика». Ученый Валерий Мищенко о том, почему жителям края нужно самим искать свое предназначение

Горняк22
8 часов Ago
В четверг, 29 апреля, состоится отчет губернатора края Виктора Томенко о работе правительства за 2020 год. После этого начнется кампания по проведению выборов в Госдуму и АКЗС....
Горняк22: Как будут работать поликлиники в Алтайском крае в майские праздники

Горняк22: Как будут работать поликлиники в Алтайском крае в майские праздники

Горняк22
8 часов Ago
Медицинские учреждения Алтайского края продолжат принимать пациентов в майские праздники. Об этом «Алтайской правде» сообщили в региональном Минздраве. «Медицинские организации...

Читать по теме:

ВТОПЕ: