ГОРНЯК22 28.04.2021
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Горняк22: Умер почетный бийский онколог Александр Шлегель

Горняк22
8 часов Ago

Известный в Бийске онколог, хирург Александр Шлегель ушел из жизни. Церемония прощания с ним пройдет 28 апреля.

Александр Поликарпович – врач высшей категории по специальности «Онкология», оперирующий хирург-онколог. В 80-е был главным врачом онкодиспансера. При нем открылось отделение лучевых методов лечения, были закуплены гамма-терапевтические установки, реконструирован кабинет рентгендиагностики, открылись кабинет мамографии и централизованная цитологическая лаборатория. Он много сил и знаний отдал решению вопросов, связанных с улучшением качества оказания специализированной онкологической помощи населению.

В 1990 был награжден отраслевым знаком «Отличнику здравоохранения», в 2010 нагрудным знаком «За заслуги перед Бийском» третьей степени. В 2016 году Александру Поликарповичу было присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

Фото: onko-bsk.zdravalt.ru

Алтайская правда

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