ГОРНЯК22 28.04.2021
Коронавирус

Горняк22: Избегайте их. Продукты, которые снижают иммунитет

Горняк22
8 часов Ago

Диетологи составили список продуктов, которые способны снижать иммунитет. От такой еды лучше отказаться во время самоизоляции.

В этот перечень вошел кофеин. Но большие порции продукта могут снижать иммунитет.

Кроме того, лучше вычеркнуть из своего рациона каши быстрого приготовления, сухие завтраки, мюсли. Они содержат большое количество углеводов и крайне низкое полезных веществ. В итоге это способствуют интенсивному жироотложению, пишет MedikForum.ru.

Также лучше отказаться от алкоголя. Злоупотребление спиртным оказывает негативное воздействие на печень, в результате замедляется процесс выведения из организма токсинов.

Еще под запрет попали различные сладости и газированные напитки. Избыток глюкозы в крови препятствует правильному усвоению витамина С, играющего важную роль в укреплении иммунитета.

Алтайская правда

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