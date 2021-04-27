Горняк22: 79 заболевших, 9 умерших: ковидные потери Алтайского края

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 79 новых заражений коронавирусом. Выздоровело 35 человек, умерло – девять.

На 26 апреля в госпиталях находилось 958 пациентов с коронавирусом и 227 – с похожей на него пневмонией. Еще 48 пациентов долечивают вирусную пневмонию на дому. Также амбулаторно наблюдаются шестеро «бессимптомников». Количество тяжелобольных составляет 220 человек, 78 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Региональным Минздравом 1 606 коек, все подключены к кислороду, ИВЛ оснащено 284. В резерве – 421.

Всего в крае имелось 49 345 заболевших, в том числе, 3 384 ребенка. 12 919 случаев зарегистрировано у больных внебольничной пневмонией, 28 583 – у заболевших ОРВИ, 7 843 – без симптомов. Выздоровело – 44 195 человек. Умерло – 2 936, все взрослые.

На утро 26 апреля вакцинируются 173 802 (+ 389) человека, в том числе: 74 626 человек получили первую прививку; 99 176 человек полностью привиты (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда