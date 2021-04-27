ГОРНЯК22 28.04.2021
Коронавирус

Горняк22: Акция «Детям войны — наша забота» запущена в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago

Акция «Детям войны — наша забота» пройдет в Алтайском крае с 26 апреля по 30 мая. Она организована региональным Минздравом для поддержки пожилых людей и приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Главврачам медучреждений края поручено организовать вакцинацию от коронавируса жителей, относящихся к категории «Дети войны». Поставлена задача более активно приглашать состоящих на диспансерном учете пациентов. Пришедших будут консультировать профильные специалистами.

Кроме того, в период акции планируется организовать дополнительную запись «Детей войны» на консультации и обследования, в том числе в клиники Барнаула третьего уровня.

В Минздраве организована дополнительная «горячая линия» на период с 26 по 30 апреля по тел. 50–71–14. В остальные дни задать вопросы можно по телефонам 8–800–350–35–25 (работает в круглосуточном режиме), 8-(385(2)62–77–66 (с 9–00 до 18–00 в рабочие дни).

Алтайская правда

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