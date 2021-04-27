Горняк22: Глава центра им. Гамалеи назвал сроки окончания пандемии в России
Пандемия коронавируса может завершиться в ноябре. Это считает вероятным глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Так он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Реалистичнее все же ноябрь месяц», — так сформулировал Гинцбург свой ответ.
Зампред правительства РФ Татьяна Голикова выразила мнение, что пандемия закончится после того, как полностью сформируется коллективный иммунитет. А глава российского Минздрава Михаил Мурашко указал, что коронавирус отступит после того, как жители России поставят прививку.
Напомним, что главный санитарный врач РФ Анна Попова в конце минувшей недели заявила, что страна вышла на плато по заболеваемости ковидом.