Горняк22: Дмитрий Попов рассказал о задачах, которые стоят перед здравоохранением

Фото Андрей КАСПРИШИН

Чем эффективнее работает первичное звено медицины, тем быстрее будут преодолены многочисленные последствия пандемии. Задачи, которые стоят перед отраслью, глава регионального Минздрава назвал сложными, но выполнимыми.

Исходя из уроков

«Стресс-тест» – так назвал работу медицинских учреждений в год эпидемии министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Последствия ковидного года известны. Самые печальные – человеческие потери. Только от осложнений вирусной пневмонии край потерял около 2 тысяч человек.

Но сейчас время собирать камни. Чтобы продолжить курс на снижение смертности и рост продолжительности жизни, необходимо укреплять первичное звено. Не случайно в своем послании Федеральному собранию президент России особо остановился на проблемах здравоохранения.

«Глава государства четко дал понять, что здравоохранение – приоритет. Это обоснованно, так как система здравоохранения в масштабах страны вынуждена была в период эпидемии переформатировать свою работу, настроиться на чрезвычайные условия борьбы с инфекцией, серьезной и на первых порах неизвестной научному и медицинскому сообществам. Исходя из уроков, преподнесенных эпидемией, мы должны усилить позиции медицины, особенно там, где заболевания дают основную смертность – от патологий сердечно-сосудистых, онкологических, органов дыхания, и впервые с высокой трибуны прозвучала тема борьбы с гепатитом С», – таково мнение министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

Новые подходы не заработают сами по себе. Как глава ведомства проинформировал журналистов краевых СМИ, наш край заключил соглашения с Минздравом России о поддержке и развитии медицинской инфраструктуры, строительстве и ремонте объектов, обновлении диагностической базы и автопарка.

Объекты

Каждый год в селах края открывается по 15–16 ФАПов, в этом их будет 17 дополнительно к 25 мобильным комплексам. Возводятся поликлиники в Советском и Алтайском районах, инфекционное отделение Павловской ЦРБ, капитально отремонтированы ряд ЦРБ и межрайонных центров. Уже решен вопрос строительства нового корпуса краевого Центра охраны материнства и детства, объекта дорогого и сложного в плане технологической насыщенности. Начинается проектирование 23 взрослых поликлиник. А в 37 действующих заменят устаревшее диагностическое оборудование. Всего в техническое переоснащение медицины региона до 2025 года будет вложено свыше миллиарда рублей, построено 130 современных медицинских объектов.

«За 3 года мы отремонтировали все детские поликлиники по единому разработанному брендбуку, и теперь родителям с детьми приятно туда заходить. Вот так же мы приведем в порядок поликлиники взрослые, хотя их инфраструктура сама по себе больше и сложнее», – отметил спикер.

Хорошая новость для онкобольных. В этом году в крае откроются два центра амбулаторной онкологической помощи: в Славгороде и Заринске. Там можно будет пройти первичную диагностику, проконсультироваться с врачами краевого центра дистанционно, пройти назначенный курс химиотерапии. В прошлом году серьезно модернизирована эта служба в Рубцовске и Бийске. Было поддержано и обращение губернатора Алтайского края Виктора Томенко к федеральным властям о строительстве нового операционно-реанимационного блока краевого онкодиспансера, что позволит врачам региона применять самые передовые подходы в лечении рака.

Кадры

Вопрос, который часто задают читатели «АП» из разных уголков края: кто будет работать в этих прекрасных зданиях, если специалистов не хватает?

В территориях с высоким кадровым дефицитом, по словам министра, принимаются все возможные меры для его снижения.

В наукограде, например, объединяют сразу три больницы: № 2, 3 и 4 – ради консолидации ресурса кадров. С 2019 года обеспеченность врачами здесь выросла всего лишь на 2%, с 59 до 61, и Бийск принял беспрецедентные меры, чтобы привлечь выпускников АГМУ: от оплаты аренды жилья за счет бюджета до помощи в приобретении собственного.

Руководители Заринского медицинского округа – партнеры АГМУ и медколледжей. Работа эта дает свои плоды. В Заринской ЦГБ в этом году ожидают 17 врачей.

Сельская проблема – нехватка фельдшеров ФАПов. Выручают мобильные бригады и дистанционное консультирование. Дело за беспроводным Интернетом, который есть далеко не во всех селах.

В целом медицинскую отрасль края пополнят 120 выпускников АГМУ, терапевты и педиатры плюс около 350 специалистов, окончивших ординатуру.

Многие ли из них готовы остаться работать в сельских больницах? Дмитрий Попов приводит такую статистику: за период с 2012 года, когда стартовала программа «Земский доктор», в сельские ЦРБ приехали 1264 доктора, уволились 536, в том числе 193 врача, отработавшие 5 лет. То есть 60% кадров всё же закрепляется на местах. Результат, которого нельзя было достичь без мер поддержки, предусмотренных и «Земским доктором», и конкретными муниципалитетами.

Наверстать «отсроченное»

Прекращение плановой помощи на время эпидемии не лучшим образом сказалось на здоровье людей, хроников прежде всего, и отчасти стало причиной роста смертности.

Известно ведь, чем чреваты отсрочки в обследовании и лечении, если у человека рак или проблемы с сердцем. Лечебные учреждения, соблюдая меры безопасности, вернулись к обычному режиму работы, плюс теперь им нужно еще и наверстывать упущенное с «отсроченными» больными.

«Сейчас эту вынужденную остановку мы должны нивелировать грамотной организацией диспансеризации и профосмотров, бесперебойным лекарственным обеспечением пациентов. Такие планы доведены до каждой медицинской организации, и мы отслеживаем, чтобы они исполнялись», – подчеркнул министр.

Алтайская правда