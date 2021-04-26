Горняк22: Непривычный комфорт. В сельской больнице на Алтае сделали дорогой ремонт

Фото Олег БОГДАНОВ

В Ребрихинскую ЦРБ за последние два года завезли новое оборудование и сделали ремонт на общую сумму 26 млн рублей. Это результат реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края».

В ЦРБ, которая обслуживает 22,3 тыс. жителей, жизнь бьет ключом. В кабинетах появляется современная техника, ремонтируются кровли корпусов. За последние три года трудоустроились несколько молодых специалистов по программе «Земский доктор». Скоро приедут еще два врача – офтальмолог и онколог. Как удается выводить медицину для сельчан на новый уровень, рассказал главный врач больницы Дмитрий Полухин.

Важна инициатива

Дмитрий Полухин живет по принципу: «Под лежачий камень вода не течет». Больницу он возглавил в 2013 году. С тех пор произошло много изменений.

– Как и другие медицинские учреждения, сталкиваемся с разными проблемами, но важно уметь их решать. В частности, мы всегда участвуем в программах, связанных с модернизацией первичного звена, – говорит он.

За последние два года приобретено три автомобиля для оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Проведен капремонт кровли инфекционного отделения, пищеблока. Кабинеты оснастили новым оборудованием. Речь идет о портативном УЗИ-аппарате, наркозно-дыхательном аппарате, оборудовании для иммуноферментного анализа (ИФА). Благодаря последнему больница сокращает срок ожидания результатов анализов на ВИЧ, гепатиты, RW.

– Раньше возили в краевой диагностический центр, теперь делаем анализы на месте. И ждать нужно не десять дней, а три–четыре. В планах – внедрить методику обследования населения на гормоны, – продолжает Дмитрий Полухин.

Всего в рамках программы из федерального, краевого бюджетов пришло 26 млн рублей. Сюда же входят средства из нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Обучение обязательно

Новую технику преимущественно установили в корпусе, построенном в 2012 году по краевой программе «75х75». В нем несколько отделений: терапевтическое, хирургическое, диагностическое, женская консультация, дневной стационар, анестезиология-

реаниматология.

На днях в больницу с сердечным приступом поступил глава администрации Ребрихинского сельского совета Михаил Селиванов. Он всю жизнь живет в райцентре. Несмотря на неважное самочувствие, оценил, насколько качественнее стали оказывать медицинские услуги.

– Мы еще не привыкли к такому комфорту, – улыбается он. – В палатах всего по два-три человека. После процедур поднимают на лифте в специальной больничной коляске. Сейчас пойду в кабинет УЗИ, куда привезли новый портативный аппарат.

Для работы на новом оборудовании врач ультразвуковой диагностики Ольга Бартенева прошла обучение. С ним же она выезжает на периферию, чего не было раньше.

Положительным изменениям рады и сами сотрудники медицинского учреждения. Главная медсестра Оксана Лещенко, можно сказать, всю жизнь трудится в этой больнице.

– Первая запись в моей трудовой книжке сделана, когда мне было 13 лет. Здесь начинала работать санитаркой. И через время поняла, что пойду учиться на медика. Я даже дипломную работу писала по нашей ЦРБ. Она существует с 1925 года. Претерпевала много изменений и давно нуждалась в капитальном ремонте. Мы рады тому, что жизнь идет и наша медицина развивается. По крайней мере, сотрудники и пациенты довольны новыми условиями. Больные признаются, что в обновленных стенах быстрее идут на поправку, – подчеркнула Оксана Лещенко.

Куда без кадров?

Штат ЦРБ укомплектован на 90%. Местные жители рады тому, что их лечат не только доктора с большим опытом работы, но и молодежь. Одним из аргументов при устройстве на работу молодых специалистов в село является близкое расположение к городу (от Ребрихи до Барнаула 100 километров). Немаловажно, насколько руководство больницы готово предоставить комфортные условия для начинающих специалистов. В этом смысле Ребрихинская ЦРБ – в передовиках.

Три года назад по программе «Земский доктор» сюда приехала молодая семья Горловых. Иван родом из Барнаула, он – анестезиолог-реаниматолог. Его супруга Лилия родом из Красноярска, училась на терапевта. Оба окончили Алтайский государственный медицинский университет. В Ребрихе паре сразу предоставили служебное жилье – дом на земле. Устроили ребенка в детский сад. Кстати, недавно у Горловых родился второй малыш.

– В тот момент, когда устроился на работу, привезли новый наркозно-дыхательный аппарат. У него много преимуществ. И пациенту теперь комфортнее просыпаться после наркоза, – говорит Горлов.

Кстати, в больнице всего два анестезиолога-реаниматолога, требуется как минимум еще один.

Алтайская правда