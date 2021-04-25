Горняк22: Коронавирус унес еще 8 жизней в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 90 пациентов, умерло – восемь.

На 24 апреля в ковидных госпиталях лечились 905 пациентов с коронавирусом, 277 – с похожей на него пневмонией. Еще 96 больных вирусной пневмонией лечатся амбулаторно. Также на дому наблюдаются восемь «бессимптомников». Тяжелобольных пациентов – 205, к ИВЛ подключено 88 человек.

В регионе развернуто 1 606 коек, к кислороду поключены 1 606, оснащены ИВЛ – 284. Резервных – 424.

Всего заболело 49 189 человек, в т.ч. 3 373 ребёнка. Выздоровело – 44 115 (+90) человек. Умерло – 2 921 (+ 8) человек, все взрослые. Из 49 189 заболевших: 12 906 – у больных внебольничной пневмонией, 28 449 – у заболевших ОРВИ, в 7 834 случаях – бессимптомное течение.

На утро 24 апреля прививается 172 265 (+ 4 781) человек, в том числе: 74 534 (+ 271) человека получили первую прививку; 97 731 (+ 4 510) человек полностью привиты (получили две прививки).

Алтайская правда