Горняк22: За неделю клещи покусали 152 жителей Алтайского края

На минувшей неделе зафиксировано 152 случая присасывания клещей в Алтайском крае. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

С 5 апреля (начало сезона активности клещей) в поликлиники региона по поводу укуслв клещей обратилось более 180 человек, в том числе, 88 детей младше 14 лет. Из них в Барнауле – 41 человек, в том числе, 17 детей. Последним введен иммуноглобулин.

По поводу одного из барнаульцев зафиксировано подозрение на сибирский клещевой тиф у взрослого жителя Барнаула. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не отмечено. При этом, 6,3% клещей, снятых с покусанных, оказались энцефалитными. Всем пострадавшим введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется в мае.

Алтайская правда