Горняк22: 7 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 23 апреля, за прошедшие сутки зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 63 пациента, умерло 7 человек, в том числе 5 – от ковида.

В Барнауле выявлено 25 новых случаев, в Бийске – 11, в Рубцовске – 7, в Змеиногорском районе – 4, в ряде других городов и районов – от одного до трех.

С начала пандемии в крае насчитывается более 49 тыс. заболевших. В госпиталях с подтвержденным коронавирусом 909 человек. Еще 296 человек лежат с вирусной пневмонией, сходной с ковидом. В тяжелом состоянии – 196 пациентов, к ИВЛ подключено – 87.

Кроме того, 10 бессмиптомных вирусоносителей лечатся амбулаторно. 93 человека с вирусной пневмонией, похожей на коронавирус, долечиваются в условиях домашнего стационара.

На ковид в крае обследовано 1,3 млн человек. В мелорганизации региона поступила более 250 тыс. комплектов вакцины. Полностью привиты более 93 тыс. человек, еще 74,2 тыс. получили первую прививку.

Алтайская правда