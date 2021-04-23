Горняк22: Путин: парк машин «скорой помощи» в селах будет обновлен практически полностью

Горняк22: Путин: парк машин «скорой помощи» в селах будет обновлен практически полностью23.04.2021
В преддверии дня работников «скорой помощи» – 28 апреля – президент РФ Владимир Путин анонсировал поставку в малые города и села новых автомобилей для этой службы. Это было озвучено в его послании Федеральному Собранию 21 апреля.
«В ближайшие три года мы направим дополнительно еще 5 000 «скорых» в сельскую местность, поселки городского типа и малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин «скорой помощи», — пояснил глава государства.
Президент напомнил, как ширилась пандемия и число людей, нуждающихся в срочной госпитализации, постоянно росло. Он выразил сердечную благодарность всем работникам «скорой помощи» и другим медицинским работникам за их самоотверженный труд.
Фото: Максим Стрелковский