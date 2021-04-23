Горняк22: 8 человек умерло от коронавируса за сутки в Алтайском крае

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В Алтайском крае за последние сутки выявлено 83 новых случая коронавируса. Выздоровело 76 пациентов, умерло 8 человек, все – от COVID-19.

В Барнауле зарегистрировано 27 новых случаев, в Бийске – 12, в ряде других городов и районов – от одного до четырех. За все время пандемии насчитывается более 49 тыс. заболевших. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерло 2,9 тыс. человек.

По данным на 22 апреля, на лечении в инфекционных госпиталях в положительным тестом на ковид находятся 874 человека. Еще 332 пациента лежат в вирусной пневмонией, сходной в коронавирусом. Тяжелобольных – 193, под ИВЛ – 87.

Дома лечатся 16 человек без симптомов, еще 93 человека с вирусной пневмонией, сходной с ковидом, находятся на домашнем стационаре.

Обследовано на коронавирус более 1,3 млн человек. Полностью привиты от него более 89 тыс. человек.

Алтайская правда