Горняк22: 8,4 млрд рублей направят на первичное звено здравоохранения Алтайского края

До 2025 года на проекты модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края будет направлено 8,4 миллиарда рублей.

Как проинформировал журналистов краевых СМИ министр здравоохранения Дмитрий Попов, прежде всего эти средства будут направлены на возведение новых лечебных учреждений, ФАПов, врачебных амбулаторий и современных типовых поликлиники, реконструкцию и дооснащение действующих.

В частности, плюсом к 25 уже действующим в сельских территориях мобильных ФАП в этом году откроются еще 17, будут возведены поликлиники в Советском и Алтайском районах, в ряде территорий капитально отремонтированы ЦРБ и межрайонные центры.

Согласован вопрос строительства нового корпуса краевого Центра охраны материнства и детства, объекта дорого и сложного в плане технологической насыщенности, начинается проектирование 23 взрослых поликлиник. А в 37 действующих на этот год намечена замена оборудования, лучевого, прежде всего (на техническое переоснащение до 2025 года предусмотрено свыше миллиарда рублей).

Алтайская правда