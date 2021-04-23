Горняк22: Какую вакцину от коронавируса выбрать

«Спутник V», «векторовская» и «чумаковская» – какая из вакцин лучше? Этим вопросом задаются сегодня тысячи жителей Алтайского края. Меж тем, министр здравоохранения Дмитрий Попов заявил, что все три зарекомендовали себя безопасными, эффективными и вызывающими иммунный ответ, достаточный для предупреждения развития тяжелых последствий коронавирусной инфекции либо заражения как такового.

До сентября 2021 планируется привить свыше миллиона жителей края, на сегодня вакцинировано около 160 тысяч. Цифра, с одной стороны, недостаточная для необходимой для прекращения цепочки инфицирования коллективной 60 – процентной иммунной прослойки. С другой – Алтайский край вошел в топ-десять (6-е место) регионов-лидеров по темпам вакцинации.

Дмитрий Владимирович подчеркнул особо: поставки вакцины регулярны и достаточны для того, чтобы привить все группы риска, включая людей пожилых и страдающих хроническими заболеваниями.

Сегодня такие биопрепараты поступают в 85 медицинских организаций. При этом, сельские удаленные труднодоступные территории целесообразней обеспечивать «ЭпиВакКороной» от НПЦ «Вектор», из-за возможностей соблюдения условий хранения. «Спутник V» хранится при температуре — 18 и ниже, а потому более подходит для крупных лечебных учреждений, оснащенных низкотемпературными камерами. Такое оборудование приобретается сегодня и для ЦРБ, расширяется сеть мобильных пунктов вакцинации. Достичь нужных 60% к осени вполне реально, если муниципалитеты края активизируют информационную кампанию.

Алтайская правда