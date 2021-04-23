Горняк22: Алтайские врачи оценили решение президента о всеобщей проверке здоровья

Серьезную задачу перед медиками глава государства Владимир Путин поставил накануне в ходе послания Федеральному собранию.

«Прошу Правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации <…> расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов», – заявил президент.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в прошлом году в поликлиниках края был ограничен плановый приём пациентов и госпитализация. Пациенты не могли попасть к врачам по несколько недель.

«Плановая помощь была практически свёрнута. Мы не могли штатно наблюдать пациентов, оценивать их здоровье», – говорит главврач Городской клинической больницы № 11, Барнаула Андрей Коломиец.

В такой ситуации увеличивается риск обострения хронических заболеваний. Врачи согласны, что диспансеризация сможет вовремя предупредить такие ситуации.

То же касается переболевших коронавирусом, особенно тех, кто перенес инфекцию «на ногах». Человек может не знать о поражении органов ковидом.

«Печень даёт интоксикацию, поджелудочная железа – диабет, поражение мозга – начинает скакать давление, могут быть инсульты. Как долгоиграющая пластинка: ковида уже нет, а тромбоз сосудов какого-то органа приводит к нарушениям его функции, и возникают серьёзные последствия», – говорит Коломиец.

Алтайская правда