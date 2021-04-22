Горняк22: 5 человек умерло от коронавируса за сутки в Алтайском крае

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 79 новых случаев коронавируса, выздоровели 70 пациентов, умерло 5 человек – все от ковида.

В Барнауле новых заболевших 24, в Бийске – 13, в Рубцовске – 11. В ряде других районов и городов – от одного до четырех. За весь период пандемии в крае насчитывается 48,9 тыс. случаев. Выздоровели 43,8 тыс. человек. Умерло 2,8 тыс., в том числе от коронавируса более 2 тыс.

По информации на 21 апреля, в госпиталях лежат 877 человек с положительным тестом на ковид. Еще 323 пациента там находятся с пневмонией, сходной с ковидом. В тяжелом состоянии 184 пациента, под ИВЛ – 84.

Без симптомов лечатся амбулаторно 12 человек. На домашнем стационере 87 человек с вирусной пневмонией, сходной с ковидом.

За всё время на коронавирус в крае обследовано более 1,3 млн человек. Полностью прошли вакцинацию от ковида 85,9 тыс. человек. Еще 72,6 тыс. получили первую прививку.

Барнаул

Алтайская правда