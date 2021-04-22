Горняк22: «Дорогие мои!»: Путин обратился к россиянам с просьбой сделать прививку

21 апреля во время чтения ежегодного послания Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин призвал всех граждан страны вакцинироваться от коронавируса.

Он заявил, что другого пути для блокирования смертельно опасной эпидемии нет. Вернее, другой путь хуже – переболеть с непредсказуемыми последствиями.

«Дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких. <…> Центральное значение сейчас имеет вакцинация <…> Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит к осени сформировать так называемый коллективный иммунитет. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь ко всем гражданам России: сделайте прививку!», — призвал россиян глава государства.

Владимир Путин попросил правительство и органы власти расширить программы диспансеризации и профосмотров и с 1 июля запустить их в полном объеме для всех возрастов и с максимальным охватом. Для этого в регионы нарастят поставки мобильных диагностических комплексов.

Особое внимание президент призвал уделить людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Он отметил, что это и так – одна из основных причин смертности, а коронавирус усугубляет ситуацию, поскольку часто дает осложнения именно на сердечно-сосудистую систему.

Фото: kremlin.ru

Алтайская правда