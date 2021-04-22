Горняк22: Эксперт: послание президента должно способствовать развитию медицины

Главный врач барнаульского роддома N2 Людмила Ананьева считает, что изменения в программе диспансеризации населения позволят реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые входят в число основных причин смертности, таким как сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

— Многие аспекты, озвученные в послании Президента, способствуют развитию медицины. Это особенно важно в эпоху пандемии, — говорит медик. — Речь идет о цифровизации сферы здравоохранения, наращивании темпов технического оснащения первичного звена медико-санитарной помощи, а так же дополнения тех программ, которые уже существуют.

По мнению главного врача, очень важно, что многие принятые решения в послании Президента, способствуют сохранению социального оптимизма.

— Мы услышали поручение по разработке широкого пакета мер поддержки всего населения, а также отдельные меры для наиболее нуждающихся групп, к которым относятся беременные женщины и семьи с детьми, — подчеркнула Людмила Ананьева.

Специалисты уверены: все эти меры поддержки смогут повлиять на демографическую ситуацию в стране.

Алтайская правда