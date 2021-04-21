Горняк22: Мясников объяснил, почему магнитные бури не влияют на самочувствие

Горняк22: Мясников объяснил, почему магнитные бури не влияют на самочувствие21.04.2021
Взаимосвязь между плохим самочувствием и магнитными бурями преувеличена. Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что причинами болезней являются совсем другие факторы.
По словам специалиста, негативный вред здоровью наносят, в первую очередь, вредные привычки и неправильный образ жизни. А вот влияние магнитных бурь на самочувствие преувеличено. Взаимосвязь между этим природным явлением и здоровьем человека могут находить только биофизики, добавил Мясников.
Хороший врач не будет считать, что в заболеваниях пациента виноваты погода, возраст, тем более, магнитные бури, сообщает ФАН.
Нежелание заниматься своим здоровьем и вести правильный образ жизни граждане оправдывают, придумывая разнообразные причины – паразитов, магнитные аномалии и прочее. Однако, по словам Мясникова, причинами плохого самочувствия чаще всего являются совсем другие факторы.