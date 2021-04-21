Горняк22: 20 апреля, в День донора, можно сдать кровь и помочь больным людям

Ежегодно 20 апреля в России отмечают национальный День донора. Этот День посвящён, как самим донорам, которые безвозмездно отдают свою кровь, так и врачам. В его рамках в Барнауле, с 19 по 23 апреля, проходит социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!».

Именно 20 апреля, 189 лет назад, молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание донорской крови мужа роженице. Жизнь женщине была спасена, и с этого дня у врачей появилась возможность помогать людей, которые до этого были обречены.

Ежегодно в России нуждаются в переливании более полутора миллиона человек. Только в Москве кровь необходимо свыше 200 литров донорской крови. Кровь и ее компоненты необходимы при тяжелых онкогематологических заболеваний, женщинам после родов, пациентам, попавшим в ДТП.

На случай ЧС существует стратегический донорский запас, которые находятся в замороженном состоянии.

С 2012 года в России действует закон «О донорстве крови и её компонентов». Согласно ему поощряется безвозмездная сдача крови. Почётными донорами России считаются люди, которые сдали кровь и её компоненты 40 раз либо 60 раз пожертвовали плазму.

В национальный день донора во многих российских городах медцентры и станции принимают всех желающих сдать кровь.

Так, в Барнауле, с 19 по 23 апреля, проходит социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!». В эти дни с 8:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильный комплекс заготовки крови.

Принять участие в акции могут все желающие. После доноры получат компенсацию на питание, сувениры и подарки от партнеров. Кроме того, им полагается дополнительный выходной день.

Краевая акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» уже прошла в Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби.

Алтайская правда