Горняк22: Заболеваемость коронавирусом снижается в Алтайском крае

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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 74 новых случая коронавирусом. Выздоровел 79 пациентов, умерло 8 человек, в том числе от COVID-19 – четверо.

Накануне было 86 новых случаев, а ещё днём ранее – 87. В целом заболеваемость снижается в последние месяцы. Недавно стала снижаться и смертность.

В Барнауле за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев, в Бийске и Рубцовске – по 9 заболевших. В ряде других городов и районов – от одного до четырех новых заразившихся.

За весь период насчитывается 48,8 тыс. заболевших коронавирусом. Выздоровели 43,8 тыс. человек, умерло 2,8 тыс. человек, в том числе от COVID-19 – 2003 пациента.

По данным на 20 апреля, на лечении в инфекционных госпиталях находится 878 человек с положительным текстом на коронавирус. Еще 339 пациентов лежат с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии 182 больных, под ИВЛ – 82.

Амбулаторно лечатся 23 бессимптомных вирусоносителя. 86 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с ковидом, долечиваются на дому.

Алтайская правда