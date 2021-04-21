Горняк22: Весной случаев тяжелых травм в Алтайском крае становится больше

Едва приходит тепло, прибавляется работы у врачебных бригад отделения тяжелой сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи: почти вполовину возрастает травматизм – дорожный, бытовой, производственный.

«Железный человек»

Врачи ничего парадоксального в такой статистике не находят. Ведь в холода человек более осторожен. Он не будет гнать по обледенелой трассе, тысячу раз посмотрит по сторонам, прежде чем переходить дорогу, и оставит мытье окон до весны, а потому не вывалится с 11-го этажа…

Илья (имя изменено) – водитель-экспедитор. Прошлым летом попал в ДТП под Рубцовском, такое серьезное, что его, зажатого в покореженной кабине, сначала вынимали спасатели, а потом буквально по фрагментам, одновременно расплющенного, разорванного и сломанного в нескольких местах, собирали врачи. И спасли, выходили, зашили раны и переломы срастили как нужно с помощью остео-синтеза.

– Я давно уже в больнице, с 1 августа прошлого года. За это время перенес девять операций с установкой на месте переломов штифтов и аппарата Илизарова. Можно сказать, я теперь железный человек, – пытается шутить пациент. – Но всё плохое позади, уже хожу, правда, пока с костылем. Скоро, надеюсь, домой отпустят. Врачам огромное спасибо: они меня с того света вернули и я даже собираюсь заняться прежней профессией.

Слова про возвращение к жизни медики слышат от каждого первого, пожалуй, пациента, потому что легких здесь не держат.

Заведующий отделением тяжелой сочетанной травмы больницы скорой медицинской помощи доктор медицинских наук, заслуженный врач России Анатолий Бондаренко объясняет, чем это скоропомощное подразделение отличается от всех других:

– Можно упасть, подвернуть ногу, получить перелом лодыжки или же даже черепномозговую травму. Но всё это – травмы изолированные. Мы же занимаемся случаями самыми тяжелыми, когда одновременно и переломы, и разрывы внутренних органов. Такой пациент нуждается в экстренной помощи сразу нескольких специалистов. У нас дежурят круглосуточно службы переливания крови и диагностики, бригада врачей-специалистов. Человека, пострадавшего в ЧС, сразу отправляют в операционную, главная задача на этом этапе – спасти жизнь. А уже когда состояние стабилизировалось, вернулось сознание, врачи определяются с дальнейшим лечением.

«Расхаживаться!»

Надо сказать, что и методы лечения здесь особые. Нельзя применить обычную гипсовую повязку, если, скажем, сломаны обе бедренные кости или, не приведи господи, позвоночник. Как можно скорее врачи проводят фиксацию и, если нужно, репозицию переломов с помощью остеосинтеза. Это делается для того, чтобы избежать неподвижности. Нужно, чтобы больной мог двигаться, иначе развиваются тяжелые гиподинамические осложнения – от пролежней и тугоподвижности суставов до тромбоза глубоких вен и пневмоний.

Современные технологии помогли врачам уйти от больших разрезов и значительных кровопотерь. Операции, как правило, малоинвазивны, через проколы в места переломов вводятся титановые металлоконструкции. Они и сращение кости стимулируют, и внешние нагрузки выдерживают, именно поэтому уже с первых дней после операции пациентам настоятельно рекомендуют: «Расхаживаться!» Чем меньше лежит человек, тем быстрее он восстанавливается. К счастью, продолжительность пребывания среднестатистического пациента на койке в этом отделении, рассчитанном на 50 мест, составляет 11–12 дней. Но бывают и тяжелые, как у Ильи, случаи, требующие более длительного лечения и наблюдения врачей в стационаре.

Вообще, истории травмированных людей, которых привозят в БСМП, довольно типичные. Врачи отделения даже составили некий классификатор травм в зависимости от «способа» их получения.

75% пациентов – это молодые и среднего возраста мужчины, что объясняется рисковым поведением (вождение в нетрезвом виде, превышение скорости на дороге и так далее). Чаще всего их привозят с «внутриавтомобильной» травмой после лобового столкновения или опрокидывания. К слову, значительно реже по сравнению с прошлыми десятилетиями стали попадать

в аварии мотоциклисты. Возможно, они просто повзрослели и пересели на машины. И нет ни одного случая травм после катания на гироскутере и электросамокате – скорее всего, потому что такие «покатушки» пока не слишком распространены в Сибири.

Далее по частоте ЧС – наезды на пешеходов, как правило, в результате несоблюдения правил дорожного движения его участниками. Большинство таких пациентов – пожилые люди.

По весне учащаются падения с высоты, и здесь сохраняется гендерное равновесие. Женщины начинают мыть окна в квартирах многоэтажек и вываливаются, мужчины падают при выполнении высотных работ, ведь и строительство активизируется с наступлением тепла.

– Самый травмоопасный сезон у нас – с апреля по декабрь, – констатирует доктор Бондаренко, призывая жителей региона к осторожности.

Фото предоставлены пресс-службой Минздрава региона

Алтайская правда