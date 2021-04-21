Горняк22: В Белокурихе открылась обновленная курортная поликлиника

Теперь здесь смогут обслуживаться не только жители города-курорта, но и нескольких соседних районов.

Как известно, курортная поликлиника существует в главной алтайской здравнице уже давно. Всё это время она работала преимущественно на отдыхающих. Сейчас же сменила свой профиль. Вместе с гостями на прием сюда приходят все желающие. Таким образом медицинское учреждение должно значительно разгрузить местную центральную городскую больницу. Кроме того, у жителей появилась возможность получить в курортной поликлинике те виды лечения, которые применяются в санаториях. Иными словами, им стал доступен своеобразный курорт на дому.

– Данной особенности больше нет ни в одном лечебном учреждении края, – рассказывает главный врач сети санаториев компании «Курорт Белокуриха» Татьяна Коваленко. – Разовое посещение врача при желании пациента переходит на уровень планового курортного лечения. То есть составляется курс восстановления на целый год вперед. Для этого у нас готовятся к открытию кабинеты озонотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, плазмафереза.

Специалисты курортной поликлиники будут помогать коллегам из центральной городской больницы. В частности, они рассчитывают принимать часть пациентов с острыми заболеваниями, обострениями хронических болезней. Также благодаря обновленному медицинскому учреждению в Белокурихе планируют закрыть потребность в кадрах.

– Помощь городу огромная, к тому же здесь более качественная диагностика и современная лаборатория, – отмечает заместитель главы администрации Белокурихи Наталья Безлюдская. – В городской больнице не всегда есть кардиолог. А это сегодня одна из важнейших специальностей. Безусловно, кардиолог в курортной поликлинике решит проблему нехватки кадров.

Кстати, сейчас в штате поликлиники – кардиолог, терапевт, иммунолог, лор, офтальмолог, невролог, аллерголог, хирург. Ряд вакансий еще открыты – ждут эндокринолога и педиатра. Преимущества рабочего места здесь – хорошие условия: в здании провели капитальный ремонт, обновили медицинское оборудование.

– Мы получили лицензию на 27 видов медуслуг, – говорит генеральный директор курортной поликлиники Елена Пантелеева. – Сегодня у нас работает клиническая лабораторная и функциональная диагностика, отделение лучевой диагностики, консультативный прием. Кроме того, есть сильная лабораторная база. Все анализы делаются на месте. В крупные города ничего не отправляем. Таким образом, время не теряется, а максимально быстро люди получают результаты. Особенно это важно для пациентов из других регионов страны и соседних районов.

Сейчас за день поликлиника принимает порядка 200 человек. В ближайшее время в медицинском учреждении рассчитывают на увеличение потока пациентов.

Новости Белокурихи

Алтайская правда