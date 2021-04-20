Горняк22: Роспотребнадзор устроил рейд по соблюдению масочного режима в Барнауле

Минувшая неделя завершилась в Барнауле рейдом Роспотребнадзора по городскому транспорту – сотрудники ведомства совместно с полицией проверили, как соблюдается масочный режим.

За первый квартал 2021 года на «горячую линию» поступило 68 жалоб от граждан на его несоблюдение. 16 апреля две группы сотрудников Роспотребнадзора и ГИБДД. В ходе рейда выявлено четыре водителя, не носивших маски, двое из них оказались повторными нарушителями. На всех составлены протоколы.

Роспотребнадзор предупреждает о намерении проводить такие рейды и в дальнейшем. Ведомство отмечает, что, хотя ситуация по заболеваемости COVID-19 стабилизировалась, случаи заболевания продолжают регистрироваться. Также не исключено проникновение мутировавших штаммов из-за границы.

Нарушителям санитарных норм грозят административные штрафы:

Гражданам – от 15 до 40 тысяч рублей;

Должностным лицам – от 50 до 150 тысяч рублей;

ИП – от 50 до 150 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток;

Юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Барнаул

Алтайская правда