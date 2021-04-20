Горняк22: 9 человек умерли от коронавируса за сутки в Алтайском крае

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В Алтайском крае, по информации на 19 апреля, за сутки зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса. Выздоровело 59 пациентов, умерло 9 человек (у всех девятерых причиной смерти стал COVID-19).

В Барнауле новых случаев 20, в Рубцовске – 18, в Бийске – 12, в ряде других городом и районов – от одного до пяти.

За весь период пандемии в регионе насчитали 48 789 человек, подхвативших коронавирус, в том числе 3,3 тыс. детей. Выздоровели 43,7 тыс. человек, умерли 2 885 (в том числе непосредственно от ковида 1999, по иным причинам – 886).

Сейчас в госпиталях на лечении 898 человек с положительными тестами на коронавирус. Также лечат в больницах 347 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с ковидом. «Тяжелых» – 185, к ИВЛ подключено 82. Всего развернуто 1606 коек.

Амбулаторно лечатся 21 человек, у которых нет симптомов, но есть вирус. Еще 101 пациент с вирусной пнемвонией, сходной с ковидом, долечивается дома.

Алтайская правда