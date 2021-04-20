Горняк22: Барнаульский доктор стал заслуженным врачом РФ

Фото Андрей КАСПРИШИН

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил 53-летний барнаульский доктор Александр Когтев. Читателям «АП» он рассказывает, в чем секрет успешной работы.

«Берёт гордость»

Александр Когтев – заведующий терапевтическим отделением № 1 барнаульской городской больницы № 8. Он единожды участвовал в профессиональном конкурсе и в итоге победил: в 2007 году стал лучшим терапевтом Алтайского края. Потом было не до состязаний, ведь лечение пациентов – на первом месте! Радостная весть о получении госнаграды пришла неожиданно в конце марта.

– Конечно, гордость берет. Но и уровень ответственности теперь еще выше. Поздравления принимал несколько дней. Даже одногруппники, которых не видел со времен студенчества, позвонили, прочитав новость в Интернете, – делится впечатлениями доктор.

Он родился в Кулунде. Школьные годы прошли в райцентре Мамонтово. Когда пришло время поступать в вуз, долго не раздумывал. Решил стать первым медиком в семье.

– Я человек советского времени. Тогда профессия врача звучала по-особенному, была в почете. В медвузах формировался большой конкурс на поступление, – вспоминает собеседник.

Александр и еще два одноклассника подали документы в наш мединститут (ныне АГМУ). Когтев выбрал для себя лечебное направление и ни разу в жизни об этом не пожалел. После первого курса ушел в армию, затем восстановился.

– Мы практиковались с начала учебы, – рассказывает Александр Николаевич. – В студенчестве трудился медбратом, фельдшером на скорой. После окончания института проходил ординатуру на кафедре госпитальной и поликлинической терапии, которой заведовал профессор Валерий Лычев.

В 1994 году Когтев устроился врачом-дежурантом в терапевтическое отделение № 2 барнаульской горбольницы № 8. В неделю ставили по три дежурства. Но напряженный график не пугал, наоборот, было интересно.

Любимая работа

В больнице, где всю жизнь трудится Александр Когтев, два терапевтических отделения. В 2010 году доктор возглавил одно из них. Он продолжает:

– Коллегам всегда говорю: «Болезнь – это страдание. И если пациент не страдает, стоит пересмотреть диагноз» (улыбается). И настроение поднимается, и правда жизни здесь есть.

Пациенты не устают выражать благодарность доброму и отзывчивому доктору. «Всегда приветливый, в хорошем настроении и не жалеет для нас добрых слов. С Александром Николаевичем быстрее идем на поправку», – пишут в отзывах в Интернете.

В чем секрет успеха? Доктор считает, что важно не только любить свое дело, но и постоянно учиться новому. Многое зависит от коллектива, в котором трудишься. Речь идет как о профессионализме, так и о человеческих качествах. Врач благодарен своим коллегам, учителям. Это первый заведующий терапевтическим отделением № 2 Виктор Жуков, начмед Людмила Бабанская, прежний главный врач больницы Виктор Братышев и нынешний – Ольга Лавриненко.

Тем не менее на плечах медиков колоссальная ответственность и каждый день им приходится сталкиваться с проблемами:

– Ближе, чем врач, никто не соприкасается с линией между жизнью и смертью. Делаем всё что можем. Но успех не всегда на нашей стороне. Когда взрослеешь в профессиональном плане, менее эмоционально реагируешь на случаи с летальным исходом. Но всё равно переживаний хватает. Сколько лет работаю, но так и не научился подбирать слова для близких пациента, которого не удалось спасти.

Свой опыт Александр Николаевич старается передавать коллегам помладше. Не скрывает, что специалистов не хватает:

– К нам приходит мало людей. И к сожалению, не все выдерживают напряженный график. Возраст пациентов увеличивается, их мобильность снижается, история болезней всё толще, а требования по ведению больных только возрастают. Много бумажной волокиты. Поэтому молодежь и уходит в другие сферы.

Когтев работает со студентами. По его мнению, сегодня в стенах вузах они получают хороший теоретический багаж знаний, но им нужна и практика. В АГМУ сейчас формируют школу наставничества. Это значит, что после шестого курса на протяжении двух лет молодые специалисты будут находиться под чутким руководством таких опытных профессионалов своего дела, как Александр Николаевич.

Переболел и привился

Александр Когтев, как и другие медики, много сил отдал работе с пациентами в ковидный год. Горбольница № 8 была в числе немногих барнаульских медучреждений, которые продолжали оказывать помощь людям с разными заболеваниями. В прошлом году доктор сам переболел коронавирусом, а в нынешнем – уже привился.

Врач дал свой прогноз по поводу болезни, настигшей весь мир:

– Благодаря вакцинации мы снижаем вероятность вспышек. Считаю, что полностью победить вирус невозможно. А вот не дать распространиться и проявить в полной мере патологическое воздействие – это реально. Уверен, мы на правильном пути.

Отдушина для Александра Когтева – его семья. Сыновья Илья и Руслан учились в педвузе, сейчас оба трудятся в фитнес-индустрии. Дочь Анастасия в десятом классе, пока не решила, кем хочет стать. Занимается в краевой школе олимпийского резерва, кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике. Ездит на краевые и федеральные состязания. Когда родные собираются вместе, то предпочитают активный отдых.

Алтайская правда