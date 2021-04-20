Горняк22: Врач-репродуктолог ответил, в каком возрасте лучше рожать детей

Фото Олег БОГДАНОВ

Как выглядит настоящее чудо, врачам-репродуктологам известно лучше, чем кому бы то ни было. Каждый малыш как итог протокола ЭКО – чудо и для команды специалистов Краевого центра охраны здоровья семьи и репродукции, и для счастливых родителей.

«Золотой» коридор

– Я уже за вторым сюда пришла, – смущенно улыбается Алёна, пациентка врача-репродуктолога Елены Мыльниковой. – Первого ребенка нам с мужем тоже здесь «подарили». Дочке уже второй год пошел.

Счастливый случай этой семьи отнюдь не исключение. Людей, ставших родителями с помощью ЭКО, в крае сегодня уже тысячи. Но еще больше тех, для кого кровный ребенок – мечта недосягаемая.

Сначала карьера, зарплата, квартира, другие весьма важные, конечно, планы. Ребенок в них значится под № 10, годам этак к сорока. Поздно? Ничего, в последний вагон запрыгнем, в крайнем случае ЭКО поможет.

Такова в общем лайт-версия жизни, коей придерживаются сейчас многие люди фертильного возраста. Но если хочешь рассмешить Бога…

Увы, слишком хорошо знакома эта схема врачам-репродуктологам. Они-то знают: чем позднее вспоминает женщина об основном своем предназначении, тем ниже ее шансы на материнство.

– Является ли бесплодие следствием патологий или определенного социального поведения, специалисты-репродуктологи для любого из пациентов сделают всё возможное, чтобы беременность наступила, – констатирует заведующий Краевым центром охраны здоровья семьи и репродукции (ЭКО) Зураб Девнозашвили. – Но природу не обманешь. Далеко не каждая попытка заканчивается успешно. 35–40% – такова эффективность протоколов ЭКО во всем мире. То есть 35 женщин из 100, мечтающих о ребенке. Алтай не исключение. Чем моложе женщина, тем выше ее шансы. «Золотой» возраст – между 25 и 30 годами. В этом «коридоре» формируется основная статистика успешных циклов экстракорпорального оплодотворения. А сложнее всего процесс протекает у перешагнувших 35-летний рубеж, для них вероятность достижения результата составляет лишь 10%. К тому же с возрастом повышается и фактор невынашивания – сказываются накопленные патологии и стрессы. Потому-то так дорога во всех смыслах каждая наступившая через ЭКО беременность.

Лайт-версия

– Зураб Васильевич, репродуктивное здоровье россиян стало объектом нацпроекта «Демография». Значит ли это, что плохи дела у наших граждан?

– Бесплодна каждая пятая или шестая супружеская пара, это мировая статистика. Проблемы деторождения в большей или меньшей степени касаются всех стран абсолютно. Считается, что их нет в перенаселенных странах Африки или Азии, но и там люди страдают от бесплодия. Думаю, демографическое благополучие зависит от культуры и уровня развития государства, его медицины. Чем они выше, тем адекватнее и справедливее меры поддержки граждан с проблемами репродуктивного здоровья.

– Врачи советуют не тянуть, поскольку «часики тикают» – бесценный детородный возраст мужчин и женщин. Но ведь мы не животные, чтобы размножаться бездумно, не создав достойных условий для своего ребенка. Как примирить в человеке два его начала – биологическое и социальное?

– Ориентированность юношей и девушек на деторождение идет из семьи, зависит прежде всего от воспитания. Она не должна насаждаться врачами. Если ребенку с детских лет твердят только о профессиональном выборе и зарабатывании денег, просматривается лишь один сценарий его судьбы. А когда он растет в благоприятной духовно-нравственной семейной ауре, среди братьев и сестер – совершено другой. Институт семьи нужно и должно пропагандировать на позитивных ее примерах. Лайт-версия, как вы говорите, нынешняя парадигма бездетной жизни, принимаемая многими, сложилась не сама по себе. Ее создали люди.

– Как меняется качество репродуктивного здоровья наших земляков?

– Я в профессии с 2010 года, но и за эти десять лет заметил, что проблемы деторождения стали решаться сложнее, даже с усовершенствованными технологиями. Неоднократно мы с коллегами обсуждали эту тему – почему так? Очевидно, что основа репродуктивного здоровья – не только физическая, но и духовная, и социальная.

Недостаточно реализовать природный инстинкт размножения. Как было сказано выше, человек должен быть настроен на деторождение. Неслучайно ведь мы так часто слышим одну и ту же историю от разных людей, долгие годы тщетно лечившихся от бесплодия. Но стоило такой паре взять ребенка из детдома, как у женщины наступала беременность. Это не миф. Скорее чудо, к которому мы уже привыкли.

– Можете ли его объяснить вы, врач, материалист, точно знающий, как именно работает сложная женская и мужская «машинерия»?

– Как доктор и человек верующий, скажу, что всё однозначно в руках Бога. Есть среди наших пациентов самые стойкие, которые даже после десятой безуспешной попытки не опускают рук. Не бросают тернистого пути к ребенку, пути испытаний. Они говорят: «От вас я уйду только с сыном или дочкой». И всё это время мы остаемся с ними. Поддерживаем, помогаем, применяем все доступные технологии, подключаем помощь психолога. Дело в том, что наступлению беременности может препятствовать стресс. Страх не забеременеть, потерпеть неудачу, не выполнить своего долга перед родом. Такой блок, сидящий в голове, сбивает работу всех систем организма, а уж тонкие настройки репродуктивной – запросто. И хоть в лепешку разбейся врач, ничего не получится. Но стоит пациентке, образно говоря, отключить голову – и долгожданная беременность наступает.

Будничное чудо

– С точки зрения духовной зарождение жизни – таинство. Но для медиков центра ЭКО это будничная работа. Можно ли чем-то удивить врача-репродуктолога?

– Да, случилась однажды в моей практике история, которую иначе как чудом не назовешь. Очень долго, несколько лет, у нас обследовалась, лечилась, пыталась забеременеть прекрасная пара. У него – никаких проблем со здоровьем. У нее, женщины чуть за тридцать, – полный набор, такой, словно сама природа ей сказала «нет». Из единственного и почти неработающего фрагмента яичника мы даже яйцеклетку взять не могли. Но у них была цель в жизни – дитя. Она давала сил всё терпеть и идти дальше, от попытки к попытке, вместе с врачами. Супруги ездили на исповедь к одному из старцев православной церкви. И он их напутствовал: «Я молиться за вас стану, но и вы молитесь». А вскоре они к нам пришли, растерянные: «Кажется, мы беременны». Поверить боялись. Назначаем необходимое обследование – да, есть. Врачи, знающие их историю, недоумевают: возможно, кровь в лаборатории перепутали, ошибка произошла? Анализы пересдали – беременность! Родился прекрасный здоровый мальчик, ему сейчас уже третий год. Его папа стоял в этом кабинете и плакал от счастья. Я впервые в жизни такое видел. Помимо материальных вещей и знаний врача есть еще и высшие силы… Иначе не объяснишь.

– Какой совет дадите женщинам, которые тянут с рождением первенца, считая, что и в сорок не поздно?

– Жаль, что они не видят слез бесплодных пациенток в кабинете врача-репродуктолога. Все, кто затянул, как правило, говорят одно и то же: карьеру делала (варианты – машину покупала, квартиру), глупая была, не понимала, не знала… Слова каждой из них могу привести в качестве цитаты: «Всё готова отдать, лишь бы у меня был ребенок».

– Расскажите о своей мечте.

– Вы, когда шли ко мне, видели, сколько женщин ожидают приема репродуктолога? Мечтаю, чтобы ни одной из них здесь не было, чтобы каждая стала мамой.

Факт

В рамках нацпроекта «Демография» программы ЭКО для страдающих бесплодием жителей региона реализуются с 2019 года. В 2020-м в крае проведено 1250 циклов (около 700 из них – в центре «ДАР»), в 2021-м пройдет 1300. Для пациентов процедура бесплатна, бюджету же стоимость одного цикла обходится в 157 тысяч рублей. По программам ОМС такую медицинскую помощь в регионе оказывают четыре клиники.

Алтайская правда